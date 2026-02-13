Grattacielo lo sgombero Blitz alle 7.50 | tutti fuori | E ora dove andremo?

Alle 7.50 questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero delle torri A e C del Grattacielo, dopo che la presenza di persone all’interno aveva sollevato preoccupazioni di sicurezza a causa dell’incendio dell’11 gennaio alla torre B, dichiarata inagibile dal sindaco. Le residenti, svegliate dal blitz, si sono ritrovate all’esterno, chiedendosi senza risposta:

In quel crocevia di voci e culture che era il Grattacielo, ora regna il silenzio. Il giorno più lungo per le torri A e C – rimaste abitate dopo l’incendio dell’11 gennaio alla B e dichiarate inagibili dal sindaco – inizia quando è ancora scuro. Alle 7 di ieri, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza ‘recintano’ la zona per avviare lo sgombero delle ultime famiglie (una quarantina) rimaste nei palazzoni fino all’ultimo momento. Sono quelle che finora non sono riuscite a trovare un alloggio alternativo. Il blitz. Alle 7.50 l’operazione ha inizio. Cade una pioggia fine e gelata mentre alcune decine di persone, tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, assistenti sociali e operatori del volontariato, entrano nella torre A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

