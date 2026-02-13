GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Da orizzontescuola.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando GPS 2026 è ancora in attesa di pubblicazione, ma le decisioni che prendi oggi influenzano già le tue chances di essere scelto. Per aiutarti a orientarti meglio, offriamo una guida ebook e una consulenza di gruppo, ma i posti sono limitati a soli cinque partecipanti. Non perdere questa occasione: agisci subito per rafforzare la tua candidatura.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Cosa è. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Ultime notizie su guida aiutiamo

Argomenti discussi: GPS 2026, algoritmo e preferenze: quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro; Inserimento in prima fascia GPS 2026: come si compila domanda per classi di concorso accorpate; Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026, consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota.

GPS e percorsi abilitanti 2026: guida alle procedure. RISPOSTE AI QUESITIGPS e percorsi abilitanti: dopo la pubblicazione del dm n. 128/2026 le Università pubblicano i bandi, con scadenze molte ristrette ... orizzontescuola.it

GPS 2026/2028: chi si muove adesso guadagna posizioni. Gli altri le perdono DOCENTI.ITTra poco si riapriranno le Graduatorie GPS 2026/2028 e, puntualmente, si ripeterà lo stesso scenario:finestra aperta, pressione altissima, informazioni contrastanti, scelte fatte di fretta. Il problem ... orizzontescuola.it