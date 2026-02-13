GPS 2026 il servizio | punteggio per specifico e non specifico ESEMPI Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Lalla ha spiegato come vengono calcolati i punteggi nelle graduatorie GPS 2026, a causa delle numerose domande dei docenti. Ora, molti si chiedono come valorizzare le esperienze di insegnamento e quali esempi concreti considerare. Per esempio, insegnare in più classi o in province diverse può influire sul punteggio finale. Se hai un contratto fino all’ultimo giorno di lezione, puoi comunque aggiornare il punteggio? Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti” per scoprire tutte le risposte e rimanere informato sui prossimi aggiornamenti.

Approfondimenti su diventare insegnanti

Se hai un diploma ITP e vuoi insegnare con le supplenze, ci sono diverse strade da seguire.

Ultime notizie su diventare insegnanti

