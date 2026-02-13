Google translate lavora su nuovi widget ma non quelli che volevamo

Google Translate lavora a nuovi widget per Android, ma finora non sono quelli che gli utenti avevano richiesto. L’azienda ha sviluppato diverse opzioni di widget, puntando a migliorare l’accesso rapido alle traduzioni, ma le ultime versioni non includono ancora le funzioni di quick switch tra le lingue o il supporto offline indispensabile per molti utenti. Un dettaglio che distingue le novità in arrivo è la possibilità di integrare le traduzioni direttamente nelle app di messaggistica, anche se questa funzione è ancora in fase sperimentale.

Questo testo propone una sintesi sull'evoluzione dei widget di Google Translate per Android, evidenziando le opzioni attuali, le novità in sviluppo e le implicazioni pratiche per l'uso quotidiano, mantenendo un approccio chiaro e informativo. widget google translate per android: stato attuale. widget esistenti. Attualmente sono disponibili due widget dedicati all'app Translate. Il primo funge da strumento generico, offrendo accesso rapido a traduzioni di testo, input vocale, conversazioni e traduzioni d'immagine; il secondo fornisce invece un accesso immediato alla cronologia delle traduzioni recenti.