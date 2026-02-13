Google photos nuova barra flottante cambia il modo di navigare

Google Photos ha introdotto una nuova barra flottante che modifica il modo di navigare nell’applicazione. L’aggiornamento, arrivato di recente, rende più facile e rapido raggiungere le funzioni principali grazie a questa barra sempre visibile sulla schermata. Ora gli utenti possono passare da una sezione all’altra senza dover aprire menu o fare troppe tap. La novità si nota subito, soprattutto sui dispositivi mobili, dove lo spazio è più limitato.

un aggiornamento recente di google photos rivoluziona l'interfaccia utente introducendo una barra flottante persistente che migliora l'accesso alle funzioni chiave. la nuova soluzione si concentra su foto, collezioni e crea, ospitate all'interno di un contenitore a forma di pillola. una seconda barra, anch'essa flottante, permette di ricercare foto o richiedere assistenza, offrendo una dinamica di utilizzo più fluida rispetto al passato. l'implementazione mira a facilitare la gestione di archivi di grandi dimensioni, dove la presenza continua degli strumenti evita interruzioni durante la navigazione. Google photos barra flottante sostituisce la barra inferiore Google Photos ha sostituito la vecchia barra inferiore con una nuova barra flottante dedicata alle azioni rapide su iOS, un aggiornamento che segue la stessa direzione adottata da molte app Android negli ultimi mesi. Google photos modo più veloce per accedere alle cartelle sul dispositivo Google Photos ha introdotto una scorciatoia più rapida per aprire le cartelle sul dispositivo.