Google Gemini sfruttato da hacker di Stato per attacchi

Google Gemini, il modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da Google, è stato sfruttato da hacker di Stato per lanciare attacchi informatici mirati. Secondo fonti di sicurezza, questi gruppi di hacker sostenuti da governi stranieri usano Gemini per creare malware più sofisticati e convincere le vittime con messaggi sempre più realistici. Un dettaglio che distingue questa operazione è l’uso di Gemini per automatizzare le fasi di phishing e manipolazione, aumentando la velocità e l’efficacia degli attacchi.

Gemini nel mirino degli hacker di Stato: l'AI trasforma la cyber-guerra. L'intelligenza artificiale generativa, e in particolare il modello Gemini di Google, è diventata un nuovo strumento nelle mani di gruppi di hacker sostenuti da governi stranieri. Cina, Iran, Corea del Nord e Russia stanno attivamente sfruttando le capacità di Gemini per potenziare attacchi informatici, segnando una svolta preoccupante nella cyber-guerra globale. La notizia, diffusa dal Google Threat Intelligence Group (GTIG) il 12 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e sulla necessità di nuove strategie di difesa.