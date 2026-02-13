Google foto riceve l’aggiornamento flottante che serviva

Google Photos riceve l’aggiornamento della barra inferiore flottante, una novità richiesta dagli utenti per migliorare l’accesso alle funzioni principali. La nuova barra si posiziona direttamente sopra la galleria, riducendo lo spazio vuoto e rendendo più immediata la scelta tra le opzioni di visualizzazione, con icone più grandi e facilmente cliccabili. Rispetto al layout precedente, l’aggiunta di scorciatoie rapide permette di passare tra le album e le funzioni di editing senza dover aprire menù nascosti. L’effetto visivo risulta più snello e meno invasivo, offrendo un’esperienza più fluida anche su schermi più piccoli.

Questo approfondimento analizza l'introduzione della barra inferiore flottante in Google Photos, evidenziandone posizionamento, scorciatoie incluse e impatto visivo rispetto al layout precedente. Viene descritta la configurazione dei comandi principali all'interno di un contenitore dinamico e come la presenza della funzione di ricerca Ask Photos influenzi l'esperienza d'uso quotidiana. barra inferiore flottante google photos: caratteristiche principali e impatto visivo. Con l'aggiornamento in rilascio, la barra inferiore flottante sostituisce la vecchia barra di navigazione, offrendo una disposizione più leggera e moderna.

Google Photos ha sostituito la vecchia barra inferiore con una nuova barra flottante dedicata alle azioni rapide su iOS, un aggiornamento che segue la stessa direzione adottata da molte app Android negli ultimi mesi.

