Svelato il mistero. Il segretario provinciale della Lega e capogruppo a Mirandola Guglielmo Golinelli era presente all’incontro di Vannacci di mercoledì scorso perché ha deciso di passare con il generale. Al suo posto al momento gestirà l’interregno il commissario provinciale Stefano Corti (nella foto singola). A dare conto dell’addio è Golinelli stesso in una nota firmata assieme a Giuseppe Vandelli, coordinatore provinciale Lega Giovani Modena e consigliere comunale e capogruppo a Sassuolo: "Dopo anni di militanza nella Lega, abbiamo maturato, seppur con rammarico, la decisione di concludere il nostro percorso all’interno del partito per aderire a Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico fondato dal generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Golinelli con Vannacci, Lega addio: "Mondo agricolo abbandonato". Corti commissario fino al congresso

La scorsa settimana a Modena si è tenuto un convegno di Roberto Vannacci, e la partecipazione del segretario modenese della Lega non è stata casuale.

Questa mattina, la notizia ha fatto subito il giro: Golinelli e Vandelli lasciano la Lega di Modena.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il segretario modenese della Lega sceglie Vannacci, Golinelli aderisce a Futuro Nazionale; Il Carroccio inizia a perdere pezzi: il segretario della Lega di Modena passa con Vannacci; Vannacci rilancia sulla sicurezza, nuove uscite di leghisti; Golinelli con Vannacci, Lega addio: Mondo agricolo abbandonato. Corti commissario fino al congresso.

Golinelli con Vannacci, Lega addio: Mondo agricolo abbandonato. Corti commissario fino al congressoL’ex segretario provinciale aveva partecipato al meeting del generale. Ufficializzato il passaggio. Con lui anche Vandelli: Inaccettabile l’apertura ai cosiddetti diritti civili e il sì all’invio di ... ilrestodelcarlino.it

Golinelli lascia la Lega per seguire Vannacci in Futuro NazionaleAd annunciarlo è lo stesso ex segretario provinciale del Carroccio a Modena: Ho deciso, con rammarico ma con convinzione, di concludere il mio percorso all’interno del partito ... sulpanaro.net

Nel tg di oggi: • Operazione “The Untouchables”: condannato a 4 anni e 10 mesi un 52enne di Casalgrande per usura • Golinelli e Vandelli passano a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci • Al via la 68ª edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine - facebook.com facebook

Guglielmo Golinelli, ex deputato con 18 anni di militanza alle spalle: "Crescente disagio di fronte a quella che ho percepito come un'assenza di linea politica chiara". Lascia anche il coordinatore modenese della Lega Giovani Giuseppe Vandelli x.com