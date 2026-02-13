Glossier va verso il reset yotale | tagli al team e nuova visione per tornare leader nel beauty

Glossier annuncia un taglio drastico al suo team e una revisione totale della strategia, nel tentativo di rilanciare la sua posizione nel mercato del beauty.

Glossier sta vivendo il suo plot twist più serio da quando ha trasformato il rosa millennial in una religione globale. Questa settimana il brand ha avviato una ristrutturazione importante: circa 54 dipendenti su un team di 170 persone sono stati coinvolti in un piano di ridimensionamento guidato dal nuovo CEO Colin Walsh, entrato ufficialmente in carica lo scorso ottobre. Non è solo un taglio di personale: è un reset identitario. Il reset di Colin Walsh per Glossier: meno rumore, più direzione. Il messaggio è chiaro: Glossier vuole tornare veloce, affilato, culturalmente rilevante. L’obiettivo dichiarato è snellire la struttura per rendere i team più agili, capaci di muoversi “alla velocità della cultura”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

