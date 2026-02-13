Bob, il cagnolino della North Carolina, è diventato virale sui social dopo essere stato rasato solo sulla testa, lasciando tutti senza parole per il suo aspetto decisamente insolito. Gli hanno rasato solo la testa, e la sua reazione, con quegli occhi pieni di sorpresa, ha fatto il giro del web. La proprietaria, Sarah, ha raccontato che il toelettatore ha spiegato di aver scelto quella strada per evitare che Bob si scottasse al sole, ma nessuno si aspettava un risultato così ridicolo. Un dettaglio che ha colpito molti utenti è il modo in cui Bob, nonostante l’aspetto buffo, sembri ancora più dolce e conf

Anche i cani possono presentarsi in pubblico con dei look improponibili. È quanto successo a Bob, un cagnolino della North Carolina, che è stato portato in un salone per una toelettatura. L’animale è arrivato nel negozio con una parte del pelo della testa già rasato in casa dai suoi padroni. I proprietari hanno notato che il fai da te stava causando più danni che benefici al loro amico a quattro zampe e, così, hanno deciso di affidare il loro Bob a Sarah White, esperta toelettatrice. La donna, che ha condiviso la storia su Tiktok, ha dichiarato divertita: “Non potevo credere a quanto sembrasse ridicolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli hanno rasato solo la testa. Non potevo credere a quanto sembrasse ridicolo”: la storia di Bob, il cane dal look improponibile diventato virale sui social

Approfondimenti su bob rasato

Fabrizio Corona ha iniziato ufficialmente a usare X, il nuovo social, il 6 febbraio 2026.

Un video che ha avuto origine tra i banchi del centro di formazione professionale Enaip di Urbino sta attirando l’attenzione sui social, condiviso da numerosi utenti e ricevendo centinaia di like.

Ultime notizie su bob rasato

Argomenti discussi: Denudato, rasato e abusato: in aula la crudeltà dei bulli di Halloween; Sevizie choc al party di Halloween, rinviati a giudizio 3 minorenni; Icons - La leggendaria skin del Fenomeno: come il taglio di capelli alla Cascão ha cambiato tutto per Ronaldo e il Brasile nella vittoria dei Mondiali del 2002; Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzo.

Quando ho girato la scena di "Johnny B. Goode" ho avuto la fortuna di avere un grande maestro che mi ha insegnato a suonare la chitarra. Ho detto a Bob (Zemeckis, il regista): "Quando faccio questa scena, suono per davvero la chitarra, così puoi sincronizza - facebook.com facebook