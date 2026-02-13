Gli agenti di Mateus Mane visitano il centro di allenamento del Liverpool

Gli agenti di Mateus Mane sono arrivati oggi al centro di allenamento del Liverpool, alimentando voci di un possibile trasferimento del giocatore dei Wolves nel prossimo mercato estivo.

Breaking: Secondo quanto riferito, il Liverpool sta tenendo d'occhio l'attaccante dei Wolves Mateus Mane. Il diciottenne ha fatto bene per il club della Premier League in questa stagione nonostante le difficoltà e ha attirato l'attenzione di più squadre. Secondo un rapporto di DaveOCKop, i rappresentanti del giocatore hanno recentemente visitato il centro di allenamento AXA e sarà interessante vedere se il Liverpool farà una mossa per lui a fine stagione. Anche Chelsea e Arsenal tengono a Mané.

Il Chelsea avrebbe avviato approfondimenti sul possibile trasferimento di Mateus Mane dai Wolves.

