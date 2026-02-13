Cristiana Girelli potrebbe lasciare la Juventus Women a causa di un’offerta che le permette di valutare nuove opportunità. La giocatrice, capitano della squadra, ha ricevuto interesse da club stranieri e sta pensando di trasferirsi all’estero. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri della rosa e influenzare le prossime partite.

il fronte mercato della juventus women registra una possibile svolta significativa legata a cristiana girelli. la capitano, con una storia di oltre duecentotrettantadue presenze e centotrenta due gol in maglia bianconera, sta valutando una esperienza all’estero prima di chiudere il percorso professionale. tra conferme indirette e contatti concreti, la possibilità di un trasferimento resta aperta e potrebbe incidere sul breve termine del club. la 35enne attaccante starebbe considerando un’opzione oltreoceano, sponda mercato statunitense, dove la finestra di trasferimenti resta aperta. l’interesse proveniente dalla nswl è accompagnato dalla gestione dell’agenzia a&v sports, guidata dal noto procuratore alan naigeon, attiva nelle trattative verso il mercato americano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Girelli potrebbe lasciare la Juventus Women: le possibili destinazioni

Martina Girelli potrebbe lasciare temporaneamente la Juventus Women perché ha espresso il desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti.

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

TJ - Girelli potrebbe lasciare la Juventus Women a campionato in corso: i dettagliIl futuro di Cristiana Girelli potrebbe essere lontano dall’Italia e da Torino. L’attaccante avrebbe infatti manifestato l’intenzione di provare un’esperienza nella ... tuttojuve.com

Girelli può lasciare la Juventus Women in prestito: ha chiesto di andare negli USAGirelli può lasciare la Juventus Women in prestito: ha chiesto di andare negli USA. Il club è disposto a lasciarla partire sino al termine dell’anno Fa sicuramente effetto ma non è proprio una sorpres ... juventusnews24.com

Girelli può lasciare la Juventus Women Tutti i dettagli facebook

Beffa finale per la Juventus Women a Wolfsburg Non bastano Capeta e Vangsgaard, tutto rimandato a settimana prossima allo Stadium Il racconto del match nel primo commento x.com