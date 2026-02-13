Giovanni Palatucci | Coraggio e altruismo al servizio del prossimo

Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume e riconosciuto

Polizia a lezione nelle classi. Nell’ambito delle iniziative nazionali promosse dalla Polizia di Stato in memoria dell’ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, deceduto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945 e insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile, la Questura di Prato ha organizzato un incontro con gli studenti per approfondire la figura di questo straordinario dirigente, riconosciuto ’Giusto tra le Nazioni’. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e la direzione dell’Istituto Comprensivo Marco Polo, si è svolto alla scuola secondaria di primo grado Ser Lapo Mazzei, coinvolgendo anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto comprensivo Gandhi di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina, a Monza, i bambini si sono riuniti nel piazzale della questura per ricordare Giovanni Palatucci.

Questa mattina al Parco del Fusaro è stato deposto un omaggio a Giovanni Palatucci, riconosciuto come il “Giusto tra le Nazioni”.

Giovanni Palatucci: la Polizia di Stato rende omaggio al suo esempio di coraggio e umanitàSi sono svolte martedì 10 febbraio a Servigliano le celebrazioni in memoria di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto Giusto tra le Nazioni, figur ... senigallianotizie.it

Montella rende omaggio a Giovanni Palatucci, protagonisti gli studentiMontella rende omaggio a Giovanni Palatucci, funzionario di polizia e questore reggente di Fiume, figura simbolo di coraggio e umanità, che svolse un ruolo decisivo nel salvataggio di numerosi ebrei d ... corriereirpinia.it

Stamattina, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, per aver salvato dalla deportazione molti ebrei stranieri e italiani, abbiamo organizzato, un momento di preghiera co - facebook.com facebook