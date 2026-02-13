Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi! Non è un’improvvisata | tutti i precedenti e un argento mondiale…

Giovanni Franzoni ha dimostrato grande determinazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affrontando più discipline e ottenendo risultati importanti. La sua medaglia d’argento in discesa libera ha sorpreso molti, dopo aver già raggiunto il settimo posto nella combinata a squadre e il sesto nel superG. Non è un caso se il suo nome si fa sempre più strada tra gli atleti emergenti dello sci alpino. Ora, a 24 anni, si prepara per un’ultima sfida sulla pista Stelvio di Bormio, puntando a lasciare un segno anche in questa prova finale.

L’avventura di Giovanni Franzoni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si è conclusa con la disputa delle discipline veloci: dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera, aver chiuso al settimo posto nella combinata a squadre (aveva firmato il miglior crono in discesa, ma Alex Vinatzer non è riuscito a concretizzare in slalom) e aver terminato il superG in sesta posizione, il 24enne sarà impegnato in un’ultima prova sulla pista Stelvio di Bormio. Il bresciano è infatti stato selezionato per il gigante, che andrà in scena sabato 14 febbraio (prima manche alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto importante.

Giovanni Franzoni si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affrontando una settimana intensa tra gare e allenamenti, con particolare attenzione alla disciplina di gigante e alle sfide sulla Stelvio.

