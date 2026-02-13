Giornata nera in Rai i giornalisti sono furiosi | avete visto cos’è successo? Clima tesissimo

La mattina di oggi, i giornalisti Rai sono scoppiati di rabbia dopo aver assistito a un episodio inquietante durante il Tg1 delle 8. La causa? La presenza di servizi senza firma e collegamenti “anonimi” che hanno insospettito il personale e irritato il pubblico. Quel momento ha svelato un clima di tensione crescente all’interno della rete, con colleghi che si sono sentiti ignorati e senza garanzie sulla qualità dell’informazione. In diretta, è apparso chiaramente che qualcosa non andava, e la protesta si è fatta subito sentire.

Una mattinata che non è passata inosservata ai telespettatori del servizio pubblico. Nell’edizione delle 8 del Tg1 qualcosa è cambiato: servizi senza firma, collegamenti “anonimi” e un’atmosfera che tradiva una protesta in corso. Dietro quella scelta c’è lo sciopero bianco proclamato dall’Usigrai, esploso dopo le polemiche legate alla telecronaca olimpica e diventato ormai un caso nazionale. La tensione, nei corridoi di Viale Mazzini, sarebbe altissima. Sciopero in Rai: cosa sta succedendo e perché. La mobilitazione nasce dalle contestazioni contro la gestione del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, finito nel mirino dopo le gaffe durante la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Donnapop.it

