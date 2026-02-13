Giornalisti Rai protestano con Rai Sport contro Petrecca | Ritiriamo la firma dai servizi

I giornalisti Rai hanno deciso di ritirare la firma dai loro servizi oggi, venerdì 13 febbraio, per protestare contro il comportamento di Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport. La causa è la sua gestione e la recente telecronaca fallimentare della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che ha suscitato forti critiche tra i colleghi. La protesta nasce dalla volontà di mostrare solidarietà ai giornalisti di Rai Sport, scontenti delle decisioni editoriali e della qualità delle trasmissioni. La decisione di sospendere la firma rappresenta un gesto concreto per chiedere maggiore attenzione e rispetto nel lavoro

I giornalisti della Rai esprimono solidarietà ai colleghi di Rai Sport, in rivolta contro il direttore della testata sportiva, Paolo Petrecca, protagonista di una disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, annunciando uno sciopero delle loro firme dai servizi per l’intera giornata di oggi, venerdì 13 febbraio. Le giornaliste e i giornalisti della Rai oggi ritirano la firma dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Rai Sport che protestano per la telecronaca del direttore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, incarico che si era auto-assegnato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Giornalisti Rai protestano con Rai Sport contro Petrecca: “Ritiriamo la firma dai servizi” Approfondimenti su giornalisti rai Milano-Cortina, la protesta del cdr Rai Sport contro il direttore Petrecca: “Ritiriamo le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi” I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi. Olimpiadi, i giornalisti di Rai Sport contro il direttore Petrecca: «Ritiriamo le firme fino alla fine dei Giochi». Pronto il pacchetto di scioperi I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai loro servizi fino alla fine delle Olimpiadi. Ultime notizie su giornalisti rai Argomenti discussi: La protesta dei giornalisti Rai contro Petrecca si allarga: Sciopero delle firme e lettura del…; La protesta della Rai per la telecronaca di Paolo Petrecca si allarga; VENERDI' 13 FEBBRAIO SCIOPERO DELLE FIRME DELLE GIORNALISTE E GIORNALISTI RAI A SOSTEGNO DI RAI SPORT; Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca. La protesta dei giornalisti Rai in solidarietà con i colleghi di RaiSport dopo la telecronaca di Petrecca | VIDEOOggi, venerdì 13 febbraio, tutti i giornalisti della Rai ritireranno le firme dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Raisport, che protestano per l’imbarazzante telecronaca della cerimoni ... tpi.it I giornalisti Rai contro Petrecca: oggi la protesta in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’aperturaPer l’intera giornata di venerdì 13 febbraio scatta lo sciopero delle firme in tutti i tg, gr, programmi di informazione e sul web della Rai. Prevista anche la lettura di un comunicato sindacale: nel ... ilfattoquotidiano.it la Repubblica. . Per tutta la giornata del 13 febbraio 2026 i giornalisti della Rai produrranno servizi e dirette senza firma. Si chiama sciopero bianco, e non per via della neve che tante gioie sta regalando agli atleti azzurri. È la forma di protesta decisa dall’Usig - facebook.com facebook Comunicato sindacale Usigrai – Sindacato delle Giornaliste e dei Giornalisti Rai in onda oggi in tutti i Tg e Giornali Radio della #Rai @RaiSport @FnsiSocial x.com