Giorgia annuncia il suo concerto all’Arena della Regina di Cattolica il 19 luglio, portando sul palco il suo nuovo album dopo aver annullato una serie di date a causa di problemi di salute, e questa volta ha deciso di tornare a cantare in pubblico proprio sulla spiaggia romagnola.

Si aggiunge un’altra regina della musica per l’estate di Cattolica. Il 19 luglio sarà Giorgia a salire sul palco dell’ Arena della Regina. La cantante e conduttrice di X Factor, che a marzo inizierà il suo nuovo tour nei palasport, ha annunciato in questi giorni anche le date della tournée estiva. E una delle tappe sarà proprio a Cattolica, dove Giorgia si esibirà il 19 luglio. Sul palco con lei ci saranno Sonny Thompson (basso e chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (alla batteria), Gian Luca Ballarin (piano e tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (violoncello), Caterina Coco (violino), Alessio Cavalazzi (violino) e Matteo Lipari (viola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgia scende nell’arena: farà tappa il 19 luglio. Ad agosto c’è Eddie Brock

