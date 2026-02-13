GinaxC protagonista del Carnevale con Liar on Fire live mett & greet e sfilata in maschera

GinaxC ha preso il palco del centro commerciale “I Malatesta” sabato 14 febbraio, portando sul palco il suo spettacolo “Liar on Fire” live durante il Carnevale, un evento che ha attirato molte famiglie con musica e spettacoli.

Sabato 14 febbraio il centro commerciale “I Malatesta” festeggia il Carnevale con un evento pensato per tutta la famiglia, con truccabimbi e animazione per i più piccoli. Il momento clou della giornata è previsto per le 17 con il live e meet & greet con GinaxC, la cantautrice svedese che presenterà alcuni dei suoi brani e si esibirà dal vivo con “Liar on Fire”, il singolo in gara al San Marino Song Contest, la selezione nazionale di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Durante il meet & greet, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere l'artista, scattare foto insieme, chiacchierare in un contesto informale e ricevere la sua card firmata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

