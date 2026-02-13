Giallo al Monaldi di Napoli, dove i Nas hanno messo sotto sequestro il box utilizzato per il trasporto di un cuore trapiantato, dopo aver riscontrato possibili malfunzionamenti tecnici che potrebbero aver compromesso la sicurezza dell’organo durante il trasferimento.

Inchiesta a Napoli sul trapianto di cuore al Monaldi: i Nas sequestrano il box per il trasporto organi per verificare possibili guasti tecnici. La Procura di Napoli ha deciso di fare luce su un potenziale guasto tecnico che potrebbe aver compromesso un delicatissimo intervento cardiochirurgico. I militari del Nas, su disposizione della magistratura, hanno prelevato il contenitore tecnologico impiegato per il trasferimento dell'organo destinato a un paziente di soli 28 mesi. Il piccolo, dopo l'operazione, versa attualmente in condizioni critiche ed è assistito in coma farmacologico presso il polo ospedaliero Monaldi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giallo al Monaldi, sotto sequestro il box per il trasporto del cuore trapiantato

Approfondimenti su giallo monaldi

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l’organo.

E’ un pomeriggio difficile all’ospedale Monaldi di Napoli.

Ultime notizie su giallo monaldi

Argomenti discussi: Monaldi, negligenze e interventi falliti: tutte le carenze del Centro trapianti; Trapianto di cuore sbagliato al Monaldi, il legale della famiglia: Valori del fegato stanno peggiorando; Trapianto di cuore al Monaldi, sei indagati: sotto inchiesta medici e sanitari coinvolti nell’espianto e nell’impianto.

Il tecnico del Napoli aveva chiesto il doppio giallo per Ramon dopo un fallo su Hojlund, insultando il direttore di gara Manganiello - facebook.com facebook