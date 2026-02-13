giada de blanck parla dopo il funerale di sua mamma patrizia

Giada De Blanck si è presentata davanti ai giornalisti questa mattina a Villa Lante, nel cuore di Roma, per commentare la perdita della madre, Patrizia, scomparsa due giorni fa dopo una lunga malattia. La donna, nota per il suo stile elegante e la presenza costante sui media, ha spiegato che il dolore è ancora forte, ma si sente in pace grazie alle numerose testimonianze di affetto ricevute. Durante l’intervista, ha aggiunto che il ricordo più vivo della madre rimarrà nella loro casa, dove sono stati ancora visibili i fiori lasciati dai fan.

Giada De Blanck è tornata a parlare dopo il funerale della madre, Patrizia De Blanck. L’addio alla contessa, volto noto della televisione e protagonista di reality come Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, ha scosso il pubblico anche per il dolore espresso dalla figlia sui social e durante la messa. In lacrime, Giada ha raccontato come ha vissuto gli ultimi mesi, spiegando di aver scelto sempre la strada della speranza, anche quando la situazione era gravissima. Shaila Gatta racconta la terribile esperienza fatta al GF La scomparsa di Patrizia De Blanck. La morte di Patrizia De Blanck è arrivata l’ 8 febbraio 2026, al termine di una lunga malattia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Approfondimenti su giada blanck

Giada De Blanck si commuove al funerale della madre Patrizia.

Roma ha accolto il corpo di Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio.

Ultime notizie su giada blanck

Le lacrime di Giada De Blanck al funerale della mamma Patrizia: La sua preoccupazione era che io rimanessi da sola. Non mi aspettavo questo affetto, non so come ringraziarviLa preoccupazione di mia mamma era che io rimanessi sola. Le toccanti parole di Giada durante l'ultimo saluto a Patrizia ... ilfattoquotidiano.it

Funerali Patrizia De Blanck, la figlia Giada in lacrime: Temeva rimanessi sola, le ho mentito per darle speranzaI funerali di Patrizia De Blanck si sono tenuti oggi, giovedì 12 febbraio presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio ... fanpage.it

Nel giorno più difficile, quello in cui il dolore sembra togliere il respiro, Giada De Blanck ha trovato la forza di restare in piedi stringendosi ai ricordi della sua amata mamma, Patrizia De Blanck. Accanto a lei, silenzioso ma presente, Beppe Convertini. Un abbra - facebook.com facebook

Morte Patrizia De Blanck, la figlia Giada: «Un funerale semplice, com'era lei. Oggi dimostra di amarla anche chi la contestava» x.com