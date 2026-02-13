Il match tra Getafe e Villarreal, in programma sabato 14 febbraio alle 16:15, nasce dalla voglia di entrambe le squadre di riscattarsi dopo periodi difficili. Il Getafe, reduce da una vittoria che ha risollevato il morale, cerca di confermare i miglioramenti sotto la guida di Marcelino, che ha introdotto nuovi schemi in allenamento. Il Villarreal, invece, arriva con il morale alle stelle dopo aver superato una serie di sconfitte e vuole mantenere il momento positivo. Entrambe le formazioni si sfideranno al Coliseum in una partita che promette emozioni.

Sabato pomeriggio il Getafe ospiterà il Villarreal al Coliseum: una sfida interessante che vedrà protagoniste due squadre che nello scorso turno hanno vinto e si sono riprese, dopo un periodo non troppo positivo. I valenciani, che hanno travolto l'Espanyol, hanno riagganciato l'Atletico al terzo posto e hanno anche una gara in meno rispetto ai madrileni e.

© Infobetting.com - Getafe-Villarreal (sabato 14 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La squadra di Marcelino conferma i progressi?

