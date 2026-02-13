Getafe-Villarreal sabato 14 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici La squadra di Marcelino conferma i progressi?

Il Getafe affronta il Villarreal sabato 14 febbraio alle 16:15 al Coliseum, una partita che promette emozioni. Dopo aver vinto l'ultimo turno, entrambe le squadre cercano di continuare la serie positiva e migliorare la classifica. Marcelino ha portato alcuni miglioramenti alla squadra di Getafe, mentre il Villarreal punta a confermare il momento di crescita. La sfida si preannuncia aperta e ricca di spunti interessanti, con due formazioni determinate a ottenere i tre punti.

Sabato pomeriggio il Getafe ospiterà il Villarreal al Coliseum: una sfida interessante che vedrà protagoniste due squadre che nello scorso turno hanno vinto e si sono riprese, dopo un periodo non troppo positivo. I valenciani, che hanno travolto l’Espanyol, hanno riagganciato l’Atletico al terzo posto e hanno anche una gara in meno rispetto ai madrileni e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato 14 febbraio alle 16:15, il Getafe ospiterà il Villarreal al Coliseum, con i valenciani che cercano di confermare la loro ripresa dopo le recenti vittorie che hanno riacceso le speranze in classifica.

