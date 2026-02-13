Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro le Olimpiadi di Petrecca l’esilarante duetto | Faceva il Paolo ma non era il suo mestier – Il video

Geppi Cucciari ed Elio hanno preso in giro le Olimpiadi di Petrecca, causando qualche imbarazzo tra i colleghi di Rai Sport. Durante la puntata di ieri di Splendida Cornice, i due hanno eseguito un numero comico sulle note di Faceva il Palo di Enzo Jannacci, ironizzando sulle numerose gaffe della telecronaca di Paolo Petrecca. La scena ha divertito il pubblico in studio e ha fatto sorridere anche alcuni dipendenti della rete, che conoscono bene le difficoltà di seguire le Olimpiadi in diretta.

La puntata di ieri di Splendida Cornice si è aperta con una sigla esilarante. La performance, costruita come un numero di cabaret sulle note di Faceva il Palo di Enzo Jannacci, ha preso di mira le gaffe e gli svarioni della telecronaca di Paolo Petrecca alle Olimpiadi invernali, che hanno creato imbarazzo negli ambienti Rai e malumori nella redazione di Rai Sport. Sul palco, Elio e Geppi Cucciari hanno punzecchiato il direttore meloniano, rielaborando il testo in chiave ironica: «Faceva il Paolo nella banda di San Siro, ma era sguercio non ci vedeva quasi più e noi a casa a dire ma ci prende in giro? Ha sbagliato tutto anche lo stadio», ha cantato Elio.🔗 Leggi su Open.online

