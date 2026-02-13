Generali lancia ‘Core tech’ la nuova software factory

Generali ha annunciato il lancio di ‘Core tech’, la sua nuova software factory, nel cuore della sede di Trieste, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni digitali innovative e migliorare i servizi offerti ai clienti.

Generali lancia ‘Core tech’. La nuova software factory del Gruppo – annuncia l’assicurazione del Leone – punta ad accelerare la trasformazione tecnologica. Un’iniziativa “in linea con il Piano strategico ‘Lifetime partner 27: driving excellence’, attraverso la creazione di piattaforme scalabili, condivise e innovative a supporto della crescita del business e della capacità di creare maggior valore a servizio di clienti e partner. Generali ‘Core tech’ si concentrerà sulla gestione e sull’ulteriore sviluppo di ‘Insurance in a box’ (Iiab), la piattaforma centralizzata e condivisa per i business vita e danni, con l’obiettivo di ampliare l’implementazione del programma; già attivo in Spagna e Svizzera e attualmente in estensione a Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

