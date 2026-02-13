Generali ha annunciato il lancio di ‘Core tech’, la sua nuova software factory, nel cuore della sede di Trieste, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni digitali innovative e migliorare i servizi offerti ai clienti.

Generali lancia ‘Core tech’. La nuova software factory del Gruppo – annuncia l’assicurazione del Leone – punta ad accelerare la trasformazione tecnologica. Un’iniziativa “in linea con il Piano strategico ‘Lifetime partner 27: driving excellence’, attraverso la creazione di piattaforme scalabili, condivise e innovative a supporto della crescita del business e della capacità di creare maggior valore a servizio di clienti e partner. Generali ‘Core tech’ si concentrerà sulla gestione e sull’ulteriore sviluppo di ‘Insurance in a box’ (Iiab), la piattaforma centralizzata e condivisa per i business vita e danni, con l’obiettivo di ampliare l’implementazione del programma; già attivo in Spagna e Svizzera e attualmente in estensione a Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

