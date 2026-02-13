Gelin | Sfida cruciale per noi contro Milano

Gelin annuncia una sfida cruciale contro Milano. La causa è la corsa ai playoff alla fine della Regular Season di Serie A1 Tigotà. Il derby lombardo tra Numia Vero Volley Milano e Eurotek Laica Uyba si avvicina, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La partita si giocherà nel palazzetto di Trezzano, con una cornice di pubblico che promette emozioni intense.

Si avvicina la chiusura della Regular Season di Serie A1 Tigotà e il derby lombardo tra Numia Vero Volley Milano e Eurotek Laica Uyba richiama l'attenzione per l'importanza della posta in palio. La sfida, in programma sabato alle 20:30 all'E-work Arena, mette di fronte due realtà determinate a chiudere la stagione con assenze ridotte e prestazioni all'altezza delle aspettative. Milano cerca punti pesanti per consolidare il terzo posto e restare nelle zone di classifica utili per lo sprint finale, mentre la formazione bustese mira a restare agganciata alla zona playoff e ritrovare il sorriso dopo due ko consecutivi.