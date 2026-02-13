Gb | Alta Corte ' illegittima decisione ministero Interno di bandire Palestine Action'

L’Alta Corte ha stabilito che il divieto del ministero dell’Interno britannico contro Palestine Action è stato ingiustificato. La causa è una decisione presa senza adeguate prove e senza rispettare le procedure legali. La sentenza arriva dopo che l’organizzazione aveva contestato il provvedimento, accusando il governo di aver agito in modo arbitrario. Questa vittoria legale apre nuovi spazi di libertà per le attività di Palestine Action nel Regno Unito.

Londra, 13 feb. (Adnkronos) - La decisione del ministero dell'Interno britannico di vietare Palestine Action in base alle leggi antiterrorismo è stata illegittima. Lo ha dichiarato l'Alta Corte, in una sentenza che potrebbe comportare l'annullamento di centinaia di procedimenti penali contro i sostenitori del gruppo. Huda Ammori, co-fondatrice del gruppo, è riuscita a ribaltare la decisione di bandire il gruppo per violazione dei diritti alla libertà di parola e alla libertà di riunione ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Nella sentenza, emessa stamattina presso la Royal Courts of Justice, il giudice Victoria Sharp ha affermato che il divieto era "sproporzionato" e che le attività di Palestine Action "non avevano ancora raggiunto il livello, la portata e la persistenza tali da giustificarne la proscrizione".