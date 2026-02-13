Lo sport palestinese denuncia che, dall’inizio di ottobre 2023, 684 atleti sono stati uccisi e numerosi impianti sportivi sono stati distrutti a Gaza, a causa delle operazioni militari israeliane. Questo numero crescente riflette l’impatto devastante delle incursioni, che hanno colpito anche campi di allenamento e strutture sportive, lasciando molte comunità senza spazi per praticare. La richiesta di giustizia al Cio si fa sempre più forte tra gli organizzatori e gli atleti che vogliono vedere riconosciuto il danno subito.

Sono 684 gli atleti uccisi in Palestina dall’ottobre 2023. Questo è il risultato di oltre due anni di incursioni delle forze israeliane a Gaza. Tra loro, 178 sono ragazzi tra i 6 e i 20 anni, 143 persone tra i 20 e i 30 anni, dunque nel pieno dell’attività agonistica, mentre 111 superano i 50 anni. La federazione più colpita è quella del calcio, con 367 morti tra giocatori, allenatori e arbitri, seguita dall’associazione Scout con 54 vittime e dalla federazione di karate con 31. I numeri vengono da un report presentato venerdì mattina a Montecitorio dal Comitato Olimpico Palestinese: “Dati che sono stati meticolosamente raccolti e verificati”, viene spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, “684 atleti uccisi e impianti distrutti”: lo sport palestinese chiede giustizia al Cio

La guerra in Ucraina entra anche nei Giochi di Milano Cortina.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato l’uso dei caschi decorati con immagini di tigri in fiamme, dragoni e mostri dagli occhi blu, che alcuni atleti ucraini avevano scelto di indossare durante le competizioni di skeleton a Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della palestina: Dedicata agli atleti martiri di GazaDa ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: Il genocidio non si è mai fermato, non ascoltate la propaganda di Israele ... dire.it

Atleta che ricorda le vittime ucraine: squalifica. Atleti che rivendicano il servizio militare a Gaza: nessuna obiezione. Ma tutto bene - facebook.com facebook

Alle Olimpiadi abbiamo visto ancora una volta i doppi standard in diretta mondiale. Da una parte la bandiera israeliana sventola mentre a Gaza continua il massacro di civili. Dall’altra atleti russi e bielorussi a cui viene negata persino l’identità nazionale. Quest x.com