Il professor Garattini ha spiegato che il suo desiderio di diventare sacerdote nasceva da un’educazione cattolica e dall’ambizione di aiutare gli altri. Ricorda come, da ragazzo, fosse attratto dall’idea di unire fede e servizio, anche se alla fine ha scelto una strada diversa: quella della scienza. La sua passione per la ricerca e la medicina nasce proprio da questa voglia di fare del bene, che ha sempre convissuto con i valori religiosi ricevuti in famiglia. Un esempio concreto di come si possano integrare fede e conoscenza, senza dover rinunciare a uno stile di vita laico.

AGI - "Fare il prete? Volevo fare molte cose in realtà. Fare il prete è la cosa che i ragazzi vogliono se frequentano l'oratorio e, come nel mio caso, hanno avuto un'educazione di tipo cattolico. A un certo punto uno vuol fare il prete, vuol fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente ". Lo racconta a Tv2000 il professore Silvio Garattini, farmacologo tra i più insigni al mondo, fondatore e presidente dell' Istituto Mario Negri di Milano ospite del programma 'Soul'. Garattini, 97 anni, icona di buona salute, sottolinea che la formazione cattolica "mi ha dato molto. Mi ha aiutato a migliorare la comunicazione, cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e imparare piano piano come fare a comunicare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garattini: "Volevo fare il prete. Ecco come coniugo scienza e fede"

Approfondimenti su garattini volevo

Paolo Del Debbio è un giornalista e conduttore televisivo italiano, noto per il suo lavoro di approfondimento e analisi politica.

Giovanni Rana, 88 anni, imprenditore simbolo dell’Italia operosa, racconta con ironia e sincerità il suo percorso di vita, tra sogni, disgrazie e ambizioni.

Ultime notizie su garattini volevo

Scienza e fede: strade diverse, stessa centralità dell’uomo. Garattini a Tv2000: Volevo fare il prete. Il catechismo mi ha insegnato a comunicareA 97 anni, Silvio Garattini conserva lucidità, passione civile e un rigore che non ammette scorciatoie. Ospite del programma Soul su Tv2000, condotto da Monica Mondo (in onda domenica 15 febbraio alle ... farodiroma.it

Garattini: «Il 40% dei tumori è evitabile. Il diabete? Per combatterlo bastano alimentazione sana e del movimento»Silvio Garattini si racconta: «Fare il prete? Volevo fare molte cose in realtà. Fare il prete è la cosa che i ragazzi vogliono ... msn.com

"Salve Borrelli, le volevo segnalare una criticità in via Generale Francesco Sponzilli, mi permetto di mandarle un'immagine per consentirle di identificare la zona. Il lato destro che si vede dall'immagine è stato giustamente chiuso al traffico poiché le condizioni - facebook.com facebook