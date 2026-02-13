Garattini | Volevo fare il prete Ecco come coniugo scienza e fede

Il professor Garattini ha spiegato che il suo desiderio di diventare sacerdote nasceva da un’educazione cattolica e dall’ambizione di aiutare gli altri. Ricorda come, da ragazzo, fosse attratto dall’idea di unire fede e servizio, anche se alla fine ha scelto una strada diversa: quella della scienza. La sua passione per la ricerca e la medicina nasce proprio da questa voglia di fare del bene, che ha sempre convissuto con i valori religiosi ricevuti in famiglia. Un esempio concreto di come si possano integrare fede e conoscenza, senza dover rinunciare a uno stile di vita laico.

AGI - "Fare il prete? Volevo fare molte cose in realtà. Fare il prete è la cosa che i ragazzi vogliono se frequentano l'oratorio e, come nel mio caso, hanno avuto un'educazione di tipo cattolico. A un certo punto uno vuol fare il prete, vuol fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente ". Lo racconta a Tv2000 il professore Silvio Garattini, farmacologo tra i più insigni al mondo, fondatore e presidente dell' Istituto Mario Negri di Milano ospite del programma 'Soul'. Garattini, 97 anni, icona di buona salute, sottolinea che la formazione cattolica "mi ha dato molto. Mi ha aiutato a migliorare la comunicazione, cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e imparare piano piano come fare a comunicare. 🔗 Leggi su Agi.it

