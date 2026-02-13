Gallipoli | Tar sospende lo sgombero dei pontili di Assonautica contestate planimetrie obsolete e permessi ignorati

Il Tar di Lecce ha deciso di sospendere l’ordinanza del Comune di Gallipoli che ordinava lo sgombero dei pontili di Assonautica, accusando il Comune di aver utilizzato planimetrie obsolete e di aver ignorato permessi già rilasciati.

Sgombero dei Pontili a Gallipoli: Il Tar dà Ragione agli Associati, Sospesa l’Ordinanza Comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Lecce ha confermato la sospensione dell’ordinanza del Comune di Gallipoli che imponeva lo sgombero dei pontili concessi all’associazione Assonautica. La decisione, emessa dal presidente facente funzioni Silvio Giancaspro, giunge dopo un’udienza in camera di consiglio e fa seguito a una precedente sospensione cautelare disposta lo scorso 16 gennaio. La vicenda, che ha creato preoccupazione tra i soci di Assonautica, sarà discussa nel merito il 24 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

I giudici amministrativi dopo la sospensione temporanea hanno ora definitivamente bloccato l’efficacia della disposizione del Comune di Gallipoli scaturita dai verbali elevati dalla capitaneria di porto. Udienza di merito il prossimo 24 giugno - facebook.com facebook