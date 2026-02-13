Galli sicuro | In Italia c’è stato un calcio prima e dopo Sacchi Il Milan era come il Boléro di Ravel

Filippo Galli ricorda il Milan di quegli anni, sottolineando che in Italia il calcio è cambiato prima e dopo Arrigo Sacchi. L’ex giocatore rossonero paragona il Milan a un brano di Ravel, il Boléro, e rivela che Sacchi ha portato una svolta decisiva alla squadra. Le sue parole arrivano in occasione della partita Pisa-Milan dell’87, quella in cui Sacchi debutta sulla panchina del club.

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport su Arrivo Sacchi, suo ex tecnico ai tempi del Milan degli invincibili. Galli si è voluto soffermare sulla squadra in cui militava per 40 anni fa, rivolgendo il suo pensiero sull'importanza dell'allenatore. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Galli sul Milan di Sacchi come spartiacque nella storia del calcio italiano: «Sì, credo che si possa dire al di là dell’essere milanisti o meno. In Italia c'è stato un calcio prima e dopo Sacchi». LEGGI ANCHE: Pulisic: "I tifosi del Milan sono fantastici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli sicuro: “In Italia c’è stato un calcio prima e dopo Sacchi. Il Milan era come il Boléro di Ravel” Approfondimenti su Sacchi Milan Filippo Galli: “Pisa-Milan 1987, l’inizio dell’era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel” Filippo Galli ricorda quella sera: “Pisa-Milan 1987, l’inizio dell’era Sacchi. Galli: “Pisa-Milan dell’87? L’inizio di una nuova era con l’arrivo di Sacchi” Filippo Galli ricorda il debutto di Sacchi con il Milan. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sacchi Milan Argomenti discussi: Il calcio italiano ha un problema con i suoi giovani? Parla Filippo Galli; Alto Varesotto in lutto per Giancarlo Galli, a Brissago Valtravaglia una vita per salvare centinaia di animali; Carnevale di Viareggio, negli Usa Jimmy Kimmel mostra in tivù il carro su Trump. Che diventa virale; Milan, senti Galli: I rossoneri possono vincere contro chiunque. Rabiot vero trascinatore.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.