Galaxy s26 lancio | una funzione entusiasmante che vale l’attesa

Il 2026, a Milano, il palco di Galaxy Unpacked si riempie di attese con il lancio dei nuovi Galaxy S26, tra cui spicca il modello Ultra con una funzione di privacy integrata nel display, una novità che promette di rivoluzionare l’esperienza utente.

Galaxy Unpacked 2026 è alle porte e la line-up promette tre nuovi modelli della gamma Galaxy S26. tra le novità, spicca sul Galaxy S26 Ultra una funzione di privacy integrata nel display. questa soluzione, hardware-level, mira a rendere lo schermo meno visibile agli osservatori laterali senza compromettere la chiarezza per chi osserva frontalmente, offrendo una protezione efficace dei contenuti sensibili in contesti pubblici. l’approccio combina design e tecnologia per una fruizione quotidiana più sicura e discreta. privacy display sul galaxy s26 ultra. la componente innovativa riguarda una funzione chiamata privacy display, pensata per intervenire direttamente sul modo in cui il contenuto viene visualizzato quando si guarda lo schermo da un’angolazione diversa da quella frontale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Prima del lancio del nuovo Galaxy S26, Samsung ha rilasciato una versione beta di One UI 8.

Questa mattina sono apparsi in rete i primi render più chiari dei nuovi Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus.

