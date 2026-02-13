Samsung ha annunciato l’arrivo sul mercato globale del Galaxy A07 5G, un telefono di fascia accessibile che si distingue per la batteria grande e Android 16, offrendo così un’ottima autonomia e un software aggiornato per chi cerca prestazioni senza spendere troppo.

samsung galaxy a07 5g è il nuovo modello della linea di fascia accessibile di samsung annunciato per mercati globali. l’offerta propone un display ampio da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Dimensity 6300, fino a 6 GB di RAM e una generosa batteria da 6.000 mAh. a completare il pacchetto, una fotocamera principale da 50 MP, certificazione IP54 e Android 16 con One UI 8, accompagnata da una promettente politica di aggiornamenti: sei aggiornamenti di Android OS e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. samsung galaxy a07 5g: modello globale e caratteristiche chiave. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy a07 5g arriva sul mercato globale con batteria grande e android 16

