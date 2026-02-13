Galatina così ha tentato di depredare le griglie di una casa cantoniera | 49enne nei guai

Galatina, così ha tentato di depredare le griglie di una casa cantoniera: 49enne nei guai. Un uomo di 49 anni di Copertino è stato denunciato dalla polizia per tentato furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre, insieme a un complice, caricava delle griglie su un furgone in via San Paolo. La scena si è svolta alle prime luci del mattino, quando gli agenti, intervenuti su segnalazione di residenti, hanno intercettato i due mentre tentavano di portare via i pezzi di ferro dalla struttura abbandonata.

Un 49enne è stato denunciato per tentato furto aggravato per un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 febbraio presso la casa cantoniera sulla SS 101. L'uomo, originario di Copertino, è stato individuato insieme a un complice non identificato mentre cercava di sottrarre materiale metallico. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Galatina (Lecce), che hanno sequestrato un furgone e recuperato la refurtiva. L'intervento degli agenti e la fuga dei sospetti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 febbraio.