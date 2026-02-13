Galatasaray scatenato cinque gol in campionato Icardi manda un messaggio alla Juve | Penso di tornare un incubo per loro

Il Galatasaray ha segnato cinque gol in una sola partita di campionato, dimostrando grande determinazione. Mauro Icardi, autore di uno dei gol, ha detto alla Juventus che potrebbe diventare un problema anche in Champions League. La squadra turca si presenta forte e convinta, con l’attaccante argentino che promette di essere un avversario difficile da fermare. Un messaggio chiaro rivolto ai bianconeri, pronti a sfidare i rivali europei.

Galatasaray scatenato in campionato e Icardi avvisa la Juve in vista della Champions League. L’argentino vuole punire i bianconeri. In una cornice di pubblico infuocata, il club giallorosso ha letteralmente travolto gli avversari, trascinato da una prestazione mostruosa del suo leader carismatico. La serata è stata segnata dalla tripletta di Mauro Icardi nel 5-1 rifilato dal Galatasaray all’Eyupspor, nella gara valida per la 22^ giornata della Super Lig turca. « Sono contento: il mio lavoro è segnare gol », ha esordito Icardi, sottolineando come la missione principale resti sempre la stessa, indipendentemente dalla maglia indossata o dal campionato in cui milita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus non ha intenzione di tornare su Mauro Icardi questa estate.

