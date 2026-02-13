Gaffe di Sangiuliano a Piazzapulita su La7 | Per la frana di Sarno non fu fatto nulla da Bassolino e De Luca E dimentica Caldoro e Rastrelli

Giampaolo Sangiuliano, oggi capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, ha fatto una gaffe durante la trasmissione Piazzapulita su La7. In diretta, ha detto che per la frana di Sarno non fu fatto nulla da Bassolino e De Luca, dimenticando invece di menzionare anche Caldoro e Rastrelli. La sua affermazione ha suscitato immediate reazioni, visto che i responsabili delle passate amministrazioni sono stati più volte chiamati in causa per la gestione del rischio idrogeologico in quella zona.

