Tre donne peruviane, una delle quali incinta con una bimba di due anni al seguito, sono state colte sul fatto mentre cercavano di uscire da un negozio senza pagare. Le ladre avevano rimosso le placche antitaccheggio dai vestiti e tentavano di allontanarsi con la refurtiva, attirando l’attenzione dei dipendenti.

Hanno rubato vestiti che sono stati nascosti nel passeggino. Tre donne in azione, una delle quali (la più giovane) incinta e con al seguito la figlia di due anni. A intercettarle sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. I fatti sono accaduti nella serata di mercoledì 11 febbraio in un negozio di via Tiburtina. L’arrivo dei militari, dopo la segnalazione al 112, ha consentito di bloccare il gruppo e recuperare il maltolto, del valore di 1.100 euro, che è stato restituito ai responsabili dell’esercizio commerciale. La 24enne e la 33enne sono state arrestate e condotte nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Furto in negozio, una delle ladre incinta e con bimba di 2 anni al seguito

Approfondimenti su furto negozio

Tre donne hanno messo a segno un furto in un negozio.

Un uomo di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Brescia per aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni nel centro di accoglienza, con conseguente gravidanza.

Full Movie | Reborn girl marries a mad prince for revenge—But he’s been planning her all along!

Ultime notizie su furto negozio

Argomenti discussi: Furto nel negozio: una delle ladre incinta e con al seguito la bimba di 2 anni; Seregno, furto in un bar e un altro tentato in un negozio: 40enne arrestato; Sant’Angelo, furto con spaccata in un negozio del centro in pieno giorno; Palermo, furto con spaccata in un negozio di materassi: magro il bottino.

Furto nel negozio: una delle ladre incinta e con al seguito la bimba di 2 anniHanno rubato vestiti che sono stati nascosti nel passeggino. Tre donne in azione, una delle quali (la più giovane) incinta e con al seguito la figlia di due anni. A intercettarle sono stati i ... romatoday.it

Furti quotidiani alla Cisalfa di Porta Siena: processo a un 30enneAl negozio Cisalfa Sport di Porta Siena l’allarme che suona è diventata una routine quotidiana: Subiamo furti tutti i giorni, uno o due di media. È un continuo, dobbiamo combattere quotidianamente co ... radiosienatv.it

Furto nel negozio: una delle ladre incinta e con al seguito la bimba di 2 anni ift.tt/9ycR7aJ x.com

Tentano il furto in un noto negozio di articoli da regalo: presi il ladro e il ‘palo’ - facebook.com facebook