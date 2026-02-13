Furti, torna la paura. Parte la caccia ai ladri Sono le 10,40 del mattino quando scatta l’allarme ladri in via Pradese. Quattro persone entrano in un appartamento per svaligiarlo, ma su di loro si accende la macchina della chat dei residenti di un intero cantiere. Un residente, allarmato, aveva già segnalato movimenti sospetti poco prima, e questa volta la segnalazione ha fatto scattare un intervento immediato.

Sono le 10,40 del mattino quando scatta l’allarme ladri in via Pradese. Quattro persone entrano in un appartamento per svaligiarlo, ma su di loro si accende la macchina della chat dei residenti di un intero cantiere. Negli ultimi giorni l’allarme furti scatta spesso nella zona. Spariscono le bici dai giardini, ma anche tentativi di scasso e persone segnalate mentre puntano le abitazioni. Ci sono poi i citofoni che suonano per capire le abitudini dei residenti e quando colpire. Ma quello che i ladri non sanno è che nel quartiere 11, le segnalazioni di furti, ladri e movimenti sospetti viaggiano in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Battipaglia si registra un aumento di furti in appartamento nelle ultime ore, coinvolgendo diverse zone del centro e della periferia.

