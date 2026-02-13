Fuori i fascisti dalla città | tensione a Genova per il convegno sulla Remigrazione hotel nega la sala

A Genova, il convegno sulla Remigrazione ha scatenato polemiche e proteste, portando alla negazione della sala da parte dell’hotel ospitante. La decisione è arrivata dopo le pressioni di gruppi antifascisti e cittadini che chiedevano di bloccare l’evento. La città si è divisa tra chi sostiene il diritto al dibattito e chi invece protesta contro l’ideologia estrema. La tensione si è intensificata nel centro cittadino, dove si sono svolte manifestazioni di piazza e scontri verbali tra le parti.

A Genova cresce la tensione nel giorno in cui era previsto il convegno nazionale di estrema destra sulla Remigrazione. Nella notte, attivisti hanno affisso striscioni di protesta in vari quartieri della città. «Fuori i ratti fascisti da questa città. Genova vi odia!», recita lo slogan comparso a Mura degli Angeli, sulle alture di Sampierdarena, firmato dal collettivo Genova Antifascista. Il convegno, che avrebbe dovuto presentare la proposta di legge sulla Remigrazione, era inizialmente programmato per oggi pomeriggio presso l' Hotel Rex Residence di Albaro, di proprietà di Maria Chiara Milano Vieusseux, moglie dell'infettivologo Matteo Bassetti.