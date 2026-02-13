Funerali di Antonino Zichichi il feretro lascia la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma

Antonino Zichichi è morto e i suoi funerali si sono svolti a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove centinaia di persone si sono riunite per salutarlo. Il feretro ha lasciato la chiesa alle prime ore del pomeriggio, circondato da amici, colleghi e familiari che hanno voluto rendere omaggio alla figura scientifica e accademica. La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso e il ricordo di un uomo che ha dedicato la vita alla fisica.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Si sono tenute a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, le esequie di Antonino Zichichi. Ecco il momento in cui il feretro ha lasciato la Basilica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Funerali di Antonino Zichichi, il feretro lascia la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma Funerali di Antonino Zichichi, l'arrivo del feretro alla Basilica di Santa Maria degli Angeli – Il video Antonino Zichichi è morto e oggi i suoi funerali si sono svolti a Roma. Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri? Venerdì a Roma si svolgeranno i funerali di Antonino Zichichi, il fisico scomparso nella notte tra lunedì e martedì. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Funerali di Antonino Zichichi, il feretro lascia la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma Argomenti discussi: Un ricordo del professor Antonino Zichichi; Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri?; La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a Roma; Funerali in forma solenne per Zichichi, Meloni lo ricorda nel cdm. A Roma i funerali di Antonio Zichichi, le immagini dell'uscita del feretroROMA (ITALPRESS) - Si sono tenuti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma i funerali solenni del fisico ... stream24.ilsole24ore.com Funerali di Zichichi, il Presidente Mattarella raggiunge la Basilica di Santa Maria degli Angeli(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Si sono tenute a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, le esequie di Antonino Zichichi. Alla cerimonia ha partecipato anche il Capo ... la7.it Dispiace la morte di Antonino Zichichi, creatore, fra gli altri meriti, della scuola di fisica internazionale di Erice (cui ho partecipato diverse volte). Però, come qualche volta accade, in età avanzata l'ottimo fisico delle particelle si è avventurato su sentieri per lui sc - facebook.com facebook Il ricordo di Antonino Zichichi, ottimo fisico delle particelle, ma pessimo climatologo e biologo, nonché detrattore del metodo scientifico, avendo affidato ai giornali, invece che alle riviste specializzate, le sue opinioni. Valore scientifico Zero. x.com