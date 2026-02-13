Funerali di Antonino Zichichi Giuli | E' stato modello di dialogo al di là delle ideologie – Il video

Il funerale di Antonino Zichichi si è svolto a Roma il 13 febbraio 2026, pochi giorni dopo la sua morte a causa di un incidente stradale. Giuli ha ricordato come Zichichi abbia sempre promosso il dialogo tra le persone, superando le divisioni ideologiche, e ha sottolineato il suo esempio concreto di rispetto e apertura. Durante la cerimonia, sono stati condivisi aneddoti sulla sua capacità di unire ricercatori e credenti, creando un ponte tra scienza e fede.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, di uno scienziato, di un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace. Antonino Zichichi ci ha lasciato non soltanto una conoscenza straordinaria, ma un modello da seguire, un modello del dialogo, del confronto, al di là di ogni ideologia. Avete visto con quanto calore e per quanto tempo le persone che gli sono state vicine, i suoi familiari, i suoi amici, e le autorità, lo hanno ricordato e fino all'ultimo hanno seguito il suo feretro. È il segno di un amore per un grandissimo italiano e di un modello da seguire da parte di tutta la comunità scientifica, istituzionale, civica” così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine del funerale Antonino Zichichi a Roma.🔗 Leggi su Open.online

Antonino Zichichi è morto, e questa perdita ha suscitato molte emozioni tra amici e colleghi.

Antonino Zichichi è morto a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo della scienza e della fede.

Funerali di Antonino Zichichi, Giuli: E' stato modello di dialogo, al di là delle ideologie

