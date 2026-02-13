Fugees | ‘The Score’ 30 anni dopo un album che ha ridefinito rap e R&B tra impegno sociale e tensioni interne

Il 13 febbraio 1996, i Fugees hanno pubblicato ‘The Score’, un album che ha rivoluzionato il rap e l’R&B, affrontando temi sociali e creando tensioni tra i membri della band, soprattutto tra Lauryn Hill e Wyclef Jean.

Trent’anni dopo, ‘The Score’ dei Fugees resta un disco fondamentale. Il 13 febbraio 1996, un disco ha segnato una svolta nella musica rap e R&B: ‘The Score’ dei Fugees. Uscito lo stesso giorno di ‘All Eyez on Me’ di Tupac Shakur, l’album del trio newyorkese ha saputo unire la strada alla riflessione sociale, affrontando temi come la discriminazione, l’immigrazione e la violenza con una profondità e un’originalità che lo rendono ancora oggi un punto di riferimento. Un’esplosione creativa e un’eredità complessa. La storia dei Fugees è quella di un successo fulminante e di una successiva, complessa dissoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fugees - The Score (1996) [Full Album] (FLAC) [4K]

