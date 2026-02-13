Frosinone studenti protagonisti del futuro del trasporto urbano | boom di creatività per il nuovo BRT

A Frosinone, gli studenti hanno dato vita a un progetto creativo per il nuovo BRT, spinti dalla richiesta di coinvolgerli nel futuro del trasporto locale. La scuola elementare

Tra nomi originali e livree colorate, i ragazzi delle scuole cittadine hanno partecipato al contest che segna l’inizio di una mobilità più veloce, sostenibile e moderna Nei giorni scorsi le scuole di Frosinone sono state protagoniste di un’iniziativa innovativa: il contest “Dai un nome e una livrea al BRT”. L’iniziativa ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla progettazione del futuro trasporto pubblico cittadino. Il BRT (Bus Rapid Transit) rappresenterà la spina dorsale del nuovo sistema di mobilità urbana: un mezzo veloce, efficiente e sostenibile, pensato per ridurre i tempi di percorrenza all’interno della città e rendere gli spostamenti più semplici e accessibili per studenti, lavoratori e cittadini.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Gli studenti del liceo Gonzaga di Chieti hanno iniziato il loro percorso nel progetto Nuovo cinema coraggioso.

