Frosinone pitbull azzanna bimba di 2 anni | trasportata in ospedale

Frosinone, un pitbull ha azzannato una bambina di due anni nella tarda serata a Ceccano, in provincia di Frosinone, dopo essere entrato nell’appartamento senza che nessuno se ne accorgesse, provocando ferite serie e costringendo i genitori a portarla urgentemente in ospedale.

Momenti di paura nella serata di ieri a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un pitbull ha aggredito una bambina di soli due anni all'interno di un appartamento. L'episodio si è verificato intorno alle 22.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La dinamica dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il cane avrebbe azzannato la piccola al braccio, per poi scaraventarla con forza a terra e contro un muro, provocandole diverse ferite.

