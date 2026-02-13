Il governo ha annunciato le nuove soglie per i fringe benefit nel 2026, specificando quali saranno esentasse e quali spese potranno essere rimborsate dal datore di lavoro. Marta Ricci, responsabile delle risorse umane di una grande azienda milanese, ha evidenziato come queste novità possano cambiare il modo in cui le aziende gestiscono il welfare aziendale, soprattutto per le spese legate a buoni pasto e servizi di trasporto. In particolare, sono state stabilite soglie più alte per alcune tipologie di benefit, con l’obiettivo di incentivare le aziende a offrire servizi più articolati ai propri dipendenti, senza aumentare il carico

Forma di welfare aziendale o, in alcuni casi, componente della retribuzione, i fringe benefit sono beni e servizi non monetari che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti in aggiunta al normale stipendio. La disciplina dei fringe benefit prevede, anche per il 2026, una serie di agevolazioni che permettono di ottenerli senza pagare le tasse. Fringe benefit, quali sono le soglie esentasse. Quando il valore economico dei fringe benefit rimane al di sotto certi importi, è prevista un’esenzione dall’imposizione fiscale e contributiva. Per il 2026 è stata confermata la soglia standard di 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti senza figli a carico, che sale a 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fringe benefit 2026, ecco le soglie sotto cui sono esentasse e le spese rimborsabili dal datore di lavoro

Nel 2026, i fringe benefit per i dipendenti sono soggetti a nuove soglie di esenzione fiscale.

