Fratelli cambiano cognome perché imbarazzante | quando è possibile farlo e come funziona la procedura

Tre fratelli di Rimini hanno deciso di cambiare il loro cognome perché lo trovavano imbarazzante. La richiesta, presentata presso l’ufficio anagrafe, è arrivata dopo che i fratelli si sono sentiti esclusi dalle conversazioni a scuola e tra amici, a causa del nome di famiglia. La procedura si può avviare se si dimostra che il cognome causa problemi di disagio o discriminazione.

A Rimini tre fratelli hanno ottenuto il cambio del cognome perché per loro era diventato motivo di vergogna. In Italia è possibile farlo, ma solo in determinati casi. Per fare chiarezza sul tema Fanpage.it ha intervistato l'avvocato Giuseppe Di Palo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una battaglia burocratica durata quattro anno e che si è conclusa dopo una lunga istruttoria amministrativaIl giovane non aveva subito episodi di bullismo, ma nel tempo il cognome era diventato per lui fonte di imbarazzo, anche a causa di frequenti battute volgari. «Il cognome era diventato un problema», ... lanuovasardegna.it

Cognome imbarazzante per i tre fratelli Bocchini, ottenuto il via libera per cambiarlo in MuratoriTre fratelli di Rimini cambiano cognome paterno Bocchini con quello della madre Muratori. Il padre non si è opposto. Come si cambia cognome in Italia ... virgilio.it

