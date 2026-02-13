Francia | tempesta Nils un camionista ucciso e blackout per 850 mila utenze Mobilitate le squadre di soccorso

Francia: tempesta Nils, un camionista ucciso e blackout per 850 mila utenze. La violenta tempesta, arrivata senza preavviso nel sud-ovest del paese, ha spazzato via alberi e rami, provocando la morte di un camionista rimasto schiacciato sotto un albero caduto sulla strada. Le squadre di soccorso sono state subito mobilitate per gestire i danni e le emergenze.

Francia colpita dalla tempesta Nils: un morto e 850 mila utenze senza corrente. Una violenta tempesta, battezzata Nils, ha causato un morto e lasciato senza corrente elettrica circa 850.000 abitazioni e imprese in Francia, soprattutto nelle regioni di Nouvelle-Aquitaine e Occitanie. Le raffiche di vento, che hanno superato i 160 chilometri orari, hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture e costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in diverse aree del paese. Tragedia nelle Landes: un camionista vittima del maltempo. La vittima della tempesta Nils è un camionista, deceduto nel dipartimento delle Landes a causa della caduta di un ramo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tempesta Goretti si sta diffondendo in Europa, causando disagi e blackout in diverse regioni.

Una forte tempesta di neve ha colpito la regione dei Grandi Laghi e il Nord-Est degli Stati Uniti, portando precipitazioni abbondanti, venti intensi e temperature basse.

