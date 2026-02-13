Francia polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

La polizia francese ha colpito un uomo armato di coltello sotto l’Arc de Triomphe, perché aveva minacciato gli agenti durante una cerimonia ufficiale. L’uomo si era avvicinato con un’arma in mano, creando subito tensione tra i presenti. Un testimone ha raccontato di aver visto gli agenti aprire il fuoco per fermarlo. La scena si è svolta nel cuore di Parigi, vicino a uno dei monumenti più visitati al mondo.

(Adnkronos) – La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l'Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino. Lo ha riferito una fonte della polizia all'agenzia Afp, precisando che l'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Parigi, i trattori davanti all'Arc de Triomphe contro il Mercosur A Parigi, un corteo di circa cento trattori ha attraversato il centro città all'alba di giovedì, manifestando contro il potenziale accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur. Paris police fire on a man who attacked them with a knife near Arc de Triomphe Un uomo armato di coltello ha tentato di aggredire una pattuglia di polizia vicino all'Arco di Trionfo a Parigi, e le forze dell'ordine hanno risposto sparando. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Piano Mattei, da corridoi energetici a sovranità alimentare: in Etiopia secondo vertice Italia-Africa. Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe(Adnkronos) – La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l’Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il c ... ilnapolionline.com Arrestato in Francia soggetto destinatario di Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Terni. La Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni, des - facebook.com facebook In esecuzione 9 arresti e perquisizioni da parte dei poliziotti di Reggio Emilia ad appartenenti organizzazione criminale per narcotraffico a Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona e in Francia, Spagna e Albania attraverso la cooperazione internazionale di p x.com