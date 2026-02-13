Un gendarme è stato colpito oggi all'Arco di Trionfo a Parigi, dopo che un uomo ha tentato di aggredirlo vicino al monumento dedicato ai caduti. L’episodio ha portato le autorità a ipotizzare un possibile collegamento con il terrorismo, e sarà la procura antiterrorismo a condurre le indagini. Il sospetto ha prima avvicinato il militare, poi ha cercato di attaccarlo, ma è stato ferito con il suo stesso arma di difesa. La scena si è svolta in pieno giorno davanti a numerosi passanti.

Sarà la procura antiterrorismo ad indagare sull'episodio di oggi all'Arco di Trionfo, dove un uomo ha aggredito un gendarme al braciere del milite ignoto ed è stato raggiunto dal suo fuoco di difesa. È il segnale che gli inquirenti seguono la pista del terrorismo. L'uomo che ha minacciato con un coltello un gendarme all'Arco di Trionfo durante la cerimonia di accensione del braciere del milite ignoto è stato "gravemente ferito" dal gendarme che si è difeso con l'arma di servizio. Lo rendono noto fonti di BFM TV. L'uomo è stato preso in cura dai servizi di emergenza e trasferito in ospedale in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, gendarme aggredito all'Arco di Trionfo: ipotesi terrorismo

