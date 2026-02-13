Francesca Valtorta ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza con i psicofarmaci, spiegando che li ha assunti per superare un periodo di grande tristezza e difficoltà emotive. La conduttrice televisiva ha raccontato di aver affrontato un periodo complicato, segnato dalla perdita di una persona cara, dalla paura della morte e dalla crisi lavorativa che l’ha colpita improvvisamente. Ora, dopo aver trovato un nuovo equilibrio, Valtorta sottolinea che curarsi non è una vergogna e invita a non aver paura di chiedere aiuto quando si attraversano momenti difficili.

Quanto è durato questo periodo in cui è stata molto male? «Diversi anni, a fasi alterne. Sono successe più cose nel mentre: la mancata elaborazione del lutto per la morte di mio padre, dopo una lunga malattia, uno stop forzato al lavoro dopo una serie andata male che avrebbe dovuto essere la mia grande opportunità, una relazione finita dopo 10 anni e un rapporto con mia madre che diventava sempre più complicato e conflittuale». Il malessere psicologico si insinua in modo subdolo, ma solo dopo ci si rende conto di tutto quello che si stava affrontando. «Facevo una fatica tremenda a vivere. Per farle capire meglio, voglio usare questa metafora: se tu sei un albero, rimani ben radicato al suolo, anche se le tempeste, la pioggia ti fanno scuotere i rami o cadere tutte le foglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Valtorta: «Ho preso psicofarmaci per riemergere dai miei anni di grande tristezza. Curarsi non è una vergogna»

Blanco finisce in ospedale, e sui social condivide una foto molto diretta.

Contenuti correlati

Francesca Valtorta: «Ho preso psicofarmaci per riemergere dai miei anni di grande tristezza. Curarsi non è una vergogna»Valtorta ora ha imparato a vivere «in equilibrio, a stare a galla senza annaspare», dopo aver vissuto un periodo difficile tra l'incapacità di elaborare il lutto, la paura della morte e il lavoro che ... vanityfair.it