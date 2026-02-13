Francesca uccisa con un colpo di fucile la Procura invoca 21 anni di carcere

Francesca Compagnone, 28enne di Teano, è stata uccisa con un colpo di fucile nella villetta di Riardo di sua proprietà il 26 ottobre 2022, e questa mattina i sostituti procuratori Gionata Fiore e Nicola Camerlingo hanno chiesto 21 anni di carcere per Vicol Ciprian, accusato di aver commesso l’omicidio.

Dinanzi alla Corte d'Assise presieduta da Marcella Suma, i pm nelle loro requisitori hanno evidenziato che si è trattato di un omicidio volontario con l'aggravante della relazione sentimentale.